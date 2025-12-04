यूपी में चल रहा था राष्ट्रीय सुरक्षा से गंभीर खिलवाड़, ‘सिमबॉक्स फ्रॉड कर टेलीकॉम को लगा रहे थे करोड़ों का चूना

सिमबॉक्स तकनीक दूरसंचार कंपनियों से कॉल राउटिंग सिस्टम को बाईपास कर देती है। विदेश से आने वाली कॉल सीधे VOIP सर्वर तक पहुँचती है, वहाँ से इंटरनेट के जरिए देवरिया स्थित सिमबॉक्स तक भेजी जाती है, जहाँ भारतीय सिमों के जरिए वह कॉल स्थानीय नंबर के रूप में रिसीवर तक पहुँचती है। इससे सरकार को भारी राजस्व नुकसान होता था। दूरसंचार कंपनियों को इंटरकनेक्शन शुल्क का नुकसान, अपराधियों को हर कॉल पर मोटा पैसा, कॉल ट्रेस न होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा, भारत में ऐसे अपराधों को गंभीर साइबर अपराध की श्रेणी में है।