देवरिया

SIR news : लेखपाल की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर बवाल, डीएम को बुलाने की जिद पर अड़े परिजन

देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील में तैनात लेखपाल आशीष कुमार का शव शनिवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद उनके पैतृक गांव बरवा पहुंचा। शव पहुंचते ही परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया।

2 min read
Google source verification

देवरिया

image

anoop shukla

Nov 30, 2025

Up news, Deoria

फोटो सोर्स: पत्रिका, लेखपाल की मौत के बाद भड़के परिजन

रविवार की भोर में जिले के सलेमपुर तहसील में तैनात लेखपाल का शव पोस्टमार्टम के बाद गांव बरवा पहुंचा। जैसे ही घर पर शव पहुंचा परिजनों ने सरकारी कार्य में दबाव के कारण लेखपाल की मौत होने का आरोप लगाने लगे और मौके पर डीएम को बुलाने की जिद करने लगे। परिजन और साथी लेखपालो का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई करने का आश्वासन मौके पर आकर डीएम नहीं देती है, तब तक वह शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।

ड्यूटी के दौरान लेखपाल की बिगड़ी तबीयत, शनिवार हुई मौत

जैसा कि मालूम हो सलेमपुर विकास खंड के बरवा गांव के रहने वाले आशीष कुमार सलेमपुर तहसील में लेखपाल थे और लार सर्किल में उनकी तैनाती थी। SIR के कार्य में उनकी भी ड्यूटी लगी थी। शुक्रवार को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां शनिवार की शाम उनकी मौत हो गई। मेडिकल कालेज गोरखपुर में पोस्टमार्टम के बाद उनका शव भोर में गांव पहुंचा।

एक करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी की मांग

घर पर शव पहुंचते ही परिजनो ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। SDM दिशा श्रीवास्तव, तहसीलदार अलका सिंह समेत अन्य अधिकारी भी पहुंचे। सांत्वना देने के बाद शव का अंतिम संस्कार करने की बात कहने लगे। इस पर परिजन व साथी लेखपाल अंतिम संस्कार करने से मना कर दिए। लेखपालों का कहना था कि आशीष की ड्यूटी SIR में लगी थी। दबाव के चलते उसकी तबीयत बिगड़ी है और मौत हुई है। DM आएं और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, एक करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी की घोषणा करें, तभी शव का अंतिम संस्कार होगा।

अंतिम संस्कार में डीएम को बुलाने की जिद पर अड़े

एसडीएम, तहसीलदार मनाने में जुटी है। लेकिन कर्मचारी व परिजन उनकी बात मानने से इनकार कर दिए हैं। लेखपाल के दरवाजे पर अधिकारी पहुंचे और शव के जाने के लिए समझाने लगे। इस पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे और अधिकारियों पर आक्रोशित हो गए और वहां से भाग जाने के लिए भी कहा। हालांकि एसडीएम दिशा श्रीवास्तव किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर शान्त की और जिलाधिकारी के मौके पर आने की बात कही। फिलहाल मौके पर अधिकारी परिजनों को समझाने में जुट हुए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

30 Nov 2025 01:24 pm

Published on:

30 Nov 2025 01:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Deoria / SIR news : लेखपाल की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर बवाल, डीएम को बुलाने की जिद पर अड़े परिजन

देवरिया

उत्तर प्रदेश

