SIR news : लेखपाल की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर बवाल, डीएम को बुलाने की जिद पर अड़े परिजन

घर पर शव पहुंचते ही परिजनो ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया। SDM दिशा श्रीवास्तव, तहसीलदार अलका सिंह समेत अन्य अधिकारी भी पहुंचे। सांत्वना देने के बाद शव का अंतिम संस्कार करने की बात कहने लगे। इस पर परिजन व साथी लेखपाल अंतिम संस्कार करने से मना कर दिए। लेखपालों का कहना था कि आशीष की ड्यूटी SIR में लगी थी। दबाव के चलते उसकी तबीयत बिगड़ी है और मौत हुई है। DM आएं और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई, एक करोड़ मुआवजा, सरकारी नौकरी की घोषणा करें, तभी शव का अंतिम संस्कार होगा।