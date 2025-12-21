10 सेकंड न्यूड वीडियो के बदले एक हजार की वसूली, शादी के बाद युवती ने किया होश उड़ा देने वाला कांड

भरत युवती की तलाश में अपनी मां के साथ देवरिया पहुंचा और युवती के घर का पता लगाकर उसके घर पहुंचा।‌ भरत के मुताबिक, वहां युवती और उसके परिजनों ने उसे मारने-पीटने और जेल भिजवाने की धमकी दी।‌ भरत थाने पहुंचकर बताया कि देवरिया आने पर पता चला है कि युवती उससे पहले भी तीन शादियां कर चुकी है और इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। लोगों को इसी तरह फंसाकर शादी करना और ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठना ही इसका धंधा है। भरत ने बताया कि पुलिस बस उसका रुपया दिलवा दे, फिर वह घर चला जाएगा।