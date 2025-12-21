10 सेकंड न्यूड वीडियो के बदले एक हजार की वसूली, शादी के बाद युवती ने किया होश उड़ा देने वाला कांड

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पीड़ित युवक
देवरिया जिले से हैरान करने वाली खबर आई है, यहां एक युवती ने ठगी का ऐसा तरीका अपनाया कि जो सुना वहीं दंग हो गया। इंस्टा पर युवती ने आंध्रप्रदेश के युवक को पहले अपने झांसे में लिया फिर रोज दस सेकंड का अपना न्यूड वीडियो दिखाकर उससे हर रोज एक हजार वसूलने लगी, यह रकम धीरे धीरे पांच लाख तक पहुंच गई।
आरोपी युवती ने उसके न्यूड फोटो का स्क्रीन शॉट लेकर उसे ब्लैकमेल करने लगी बाद में दबाव बना कर उससे कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद लगभग 3 महीने तक वह युवक के साथ रही और फिर युवक की मां का लगभग सोने की चेन लेकर फरार हो गई। ठगी का शिकार युवक, युवती को खोजते हुए देवरिया पहुंचा, तो युवती और उसके परिजनों ने उसे मारने पीटने की धमकी दी। युवक अब थाने जाकर पुलिस से मदद मांग रहा है।
आंध्र प्रदेश के बेल्लारी जिले के चेर्लोपल्ली थाना क्षेत्र के रघुनाथपुरम गांव का निवासी भरत कुमार कर्नाटक में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। साल 2021 में उसके मोबाइल पर ट्विटर के जरिए देवरिया जिले की एक युवती का मैसेज आया। दोनों में बातचीत भी होने लगी। युवती युवक को सोशल मीडिया पर 10 सेकेंड का अपना न्यूड वीडियो दिखाती थी और युवक से एक हजार रुपये फीस लेती थी,धीरे-धीरे दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गईं।
युवती के बुलाने पर वर्ष 2022 पर भरत लखनऊ आया और दोनों वहां एक होटल में तीन दिन तक साथ-साथ रहे। वहां से फिर दोनों गोरखपुर गए और काफी एंजॉय किए। इस बीच दोनों में नजदीकी बढ़ी और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मार्च 2025 में युवती आंध्र प्रदेश पहुंची और दोनों ने मंदिर में शादी की। मंदिर में शादी करने के बाद बाकायदा कोर्ट मैरिज भी की। अब तक युवती ने युवक से लगभग 5 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए थे।
शादी के बाद कुछ महीने तक युवती और भरत पति-पत्नी की तरह साथ रहे। इस बीच युवती किसी और युवक से मोबाइल पर बातचीत करने लगी। इस बात की जानकारी जब भरत को हुई तो उसने युवती को डांटा और आगे से बातचीत न करने की हिदायत दी। भरत के मुताबिक, एक दिन जब वह ड्यूटी से वापस घर लौटा तो युवती घर पर नहीं मिली। बाद में पता चला कि वह उसकी मां का सोने की चेन लेकर घर से फरार हो गई है।
भरत युवती की तलाश में अपनी मां के साथ देवरिया पहुंचा और युवती के घर का पता लगाकर उसके घर पहुंचा। भरत के मुताबिक, वहां युवती और उसके परिजनों ने उसे मारने-पीटने और जेल भिजवाने की धमकी दी। भरत थाने पहुंचकर बताया कि देवरिया आने पर पता चला है कि युवती उससे पहले भी तीन शादियां कर चुकी है और इसका मामला कोर्ट में चल रहा है। लोगों को इसी तरह फंसाकर शादी करना और ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठना ही इसका धंधा है। भरत ने बताया कि पुलिस बस उसका रुपया दिलवा दे, फिर वह घर चला जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
देवरिया
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग