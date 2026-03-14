देवरिया पुलिस ऑफिस के स्टेनो अफजल खाँ व आरक्षी दीपक सिंह धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार…महकमे में हड़कंप

पीड़ित का कहना है कि विश्वास में आकर उन्होंने अपना घर गिरवी रखकर 3 दिसंबर 2024 को आरटीजीएस के माध्यम से 5 लाख और 10 लाख रुपये आरक्षी दीपक सिंह की पत्नी साक्षी सिंह के बैंक खाते में भेज दिए। आरोप है कि पैसे लेने के बाद भी आरोपियों ने नौकरी नहीं दिलाई। जब पीड़ित ने बार-बार पैसा वापस मांगना शुरू किया तो आरोपियों ने धमकाना शुरू कर दिया और उल्टा मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की धमकी दी।