आज जिसकी आनी थी बारात, उसी की उठी अर्थी, शादी के घर में पसरा मातम

देवरिया में मंगलवार को बरियारपुर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में शादी वाले घर में कोहराम मच गया, बता दें कि दिन में ब्यूटी पार्लर जाने निकली दुल्हन को ट्रेलर ने रौंद दिया, इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में मौसेरी बहन और चचेरा भाई घायल हो गया। परिजनों के मुताबिक दुल्हन अपनी मौसेरी बहन और चचेरे भाई के साथ बाइक से ब्यूटी पार्लर जा रही थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाई वहीं शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा, दुर्घटना के बाद ड्राइवर ट्रेलर छोड़कर भाग गया।