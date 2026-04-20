देवरिया की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा बनीं CDO हापुड़, 19 माह के कार्यकाल में छोड़ी अमिट छाप

IAS Shruti Sharma: रविवार को यूपी में बड़े स्तर पर हुए IAS अधिकारियों के ट्रांसफर में देवरिया की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्रुति शर्मा को हापुड़ का मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नियुक्त किया गया है। श्रुति शर्मा ने देवरिया में लगभग 19 माह तक अपनी सेवाएं दीं। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक कार्यों, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई। उनके कार्यकाल को जिले में ऊर्जावान और प्रभावी प्रशासनिक शैली के रूप में देखा गया, उन्होंने अपनी कार्यशैली, सादगी और जनता से सीधे संवाद के चलते खास पहचान बनाई।