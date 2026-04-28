आवास विकास परिषद की कार्रवाई: ट्रांस यमुना योजना में अवैध निर्माणों पर चला सीलिंग अभियान

इसके अलावा D-7, D-8, Com-17, Com-18 और D-9 समेत पांच प्लॉटों को मिलाकर एक बड़ा व्यावसायिक परिसर तैयार किया जा रहा था। इनमें आवासीय और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों की जमीन शामिल थी। परिषद की टीम ने इन सभी संपत्तियों को भी सील कर दिया।

अधीक्षण अभियंता अतुल कुमार सिंह ने बताया कि संबंधित भू-स्वामियों को पहले ही कई बार नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन नियमों की लगातार अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्देशों के बाद परिषद अब ऐसे मामलों में किसी तरह की ढील नहीं दे रही है।