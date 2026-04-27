MBBS डॉक्टर की हॉस्टल में मौत, सीनियर पर बदसलूकी का लगाया था आरोप

इस वारदात का खुलासा तब हुआ जब लखनऊ में रहने वाली वर्तिका की मां ने उन्हें फोन किया। लगातार फोन करने पर जब कॉल नहीं उठा तो घबराई मां ने वर्तिका के साथी डॉक्टर सिद्धार्थ शर्मा को फोन किया और कमरे पर जाकर देखने को कहा। सिद्धार्थ जब हॉस्टल पहुंचे तो वर्तिका का कमरा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला, तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो वर्तिका अंदर अचेत अवस्था में पड़ी थीं। शुरुआती जांच में नींद की गोलियों के ओवरडोज से आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।