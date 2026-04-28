आगरा में ई-स्कूटी शोरूम आग से धधका, लाखों का नुकसान, फ्लैट में रहने वाले में दहशत

Fire breaks out at e-scooty showroom: आगरा के एक स्कूटी शोरूम में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते-देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, मौके पर अफरा-तफरी मच गई। ऊपर की मंजिल में आवासीय फ्लैट्स थे जिनमें लोग रह रहे थे। आग लगने की घटना के बाद सभी दहशत में आ गए। आनन-फानन सभी लोग बाहर निकल आए। स्थानीय लोगों की मदद से बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आसपास की दुकानों में आग न फैले इसके भी प्रयास किए गए। घटना कमला नगर थानाशालीमार एनक्लेव स्थित ई-स्कूटी शोरूम की है।