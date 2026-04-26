डीएम दिव्या मित्तल ने ली लेडी रिक्रूट्स से सलामी, 485 महिला रिक्रूट्स हुईं शामिल

कार्यक्रम में कुल 17 प्लाटूनों ने हिस्सा लिया और सभी ने सुसंगठित व आकर्षक मार्च-पास्ट प्रस्तुत कर अनुशासन, समर्पण और उच्च प्रशिक्षण स्तर का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। प्लाटून कमांडरों के नेतृत्व में रिक्रूट्स ने बेहतरीन तालमेल और दक्षता का परिचय देते हुए उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने अपने संबोधन में प्रशिक्षण की सराहना करते हुए कहा कि यह केवल नौकरी नहीं, बल्कि जनसेवा का महत्वपूर्ण दायित्व है। उन्होंने रिक्रूट्स को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और समाज के प्रति समर्पण के साथ कार्य करने का संदेश दिया। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और सहायता में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।