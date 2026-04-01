10.10 पर विकास भवन पहुंचे CDO, बड़ी संख्या में खाली मिलीं कुर्सियां…दे डाले चेतावनी

देवरिया में गुरुवार को विकास भवन में उस समय हड़कंप मच गया जब CDO राजेश कुमार सिंह ने विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यालयों की उपस्थिति पंजिकाओं की जांच की। जांच में श्रम रोजगार कार्यालय, मत्स्य विभाग, सहकारिता, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, कृषि, अल्पसंख्यक कल्याण और जिला पंचायत राज विभाग सहित कई दफ्तरों में बड़ी संख्या में कर्मचारी गैरहाजिर मिले।