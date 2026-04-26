UP पुलिस में ऐतिहासिक भर्ती: 60,244 नए सिपाही शामिल, लखनऊ में भव्य परेड, सीएम योगी ने बढ़ाया मनोबल

UP Police Gets 60,244 New Constables: उत्तर प्रदेश पुलिस को रविवार को एक बड़ी मजबूती मिली, जब प्रदेशभर में आयोजित भव्य पासिंग आउट परेड के दौरान 60,244 नए सिपाहियों ने शपथ लेकर सेवा में प्रवेश किया। राज्य के 112 प्रशिक्षण केंद्रों पर एक साथ आयोजित इस समारोह ने पुलिस विभाग के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। राजधानी लखनऊ में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परेड की सलामी ली और नवप्रशिक्षित जवानों का उत्साहवर्धन किया।

