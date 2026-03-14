हैलो… CMO ऑफिस से बोल रहा हूं, यौन उत्पीड़न में फंसाने की धमकी देकर युवती से ठग लिए 1.15 लाख

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, साइबर ठगी
गोरखपुर में हैरान करने वाली खबर है, साइबर ठगों ने खुद को लखनऊ CMO ऑफिस का अधिकारी बताकर, यौन उत्पीड़न के मामले में युवती को फंसाने की धमकी देकर 1.15 लाख रुपये वसूल लिए।पीड़िता ने अलग-अलग खाते में रुपये ट्रांसफर कराए गए। पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक संगम चौराहा के पास रहने वाली युवती ने तहरीर में बताया कि वह प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। 23 नवंबर 2025 को उनके मोबाइल पर एक अपरिचित का फोन आया। जिसने कॉल किया उसने खुद को लखनऊ CMO ऑफिस का अधिकारी बताया और कहा कि उनके विरुद्ध यौन उत्पीड़न से जुड़ा मामला दर्ज है।
पीड़िता के अनुसार उसे बदनाम करने और परिवार को मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसके बाद मामला खत्म कराने के नाम पर 1.15 लाख रुपये की मांग की। इस धमकी से घबराकर उसने अलग-अलग बैंक खातों में UPI के जरिए कुल 1.15 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए।
कुछ दिन बाद युवती ने पूरी घटना की जानकारी अपने घरवालों को दी, बात में पता चला कि वह साइबर ठगी की शिकार हो गई है। इसके बाद उसने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। SP क्राइम सुधीर जायसवाल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है जल्द ठगों को गिरफ्तार कर किया जाएगा।
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