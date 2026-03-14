हैलो… CMO ऑफिस से बोल रहा हूं, यौन उत्पीड़न में फंसाने की धमकी देकर युवती से ठग लिए 1.15 लाख

गोरखपुर में हैरान करने वाली खबर है, साइबर ठगों ने खुद को लखनऊ CMO ऑफिस का अधिकारी बताकर, यौन उत्पीड़न के मामले में युवती को फंसाने की धमकी देकर 1.15 लाख रुपये वसूल लिए।पीड़िता ने अलग-अलग खाते में रुपये ट्रांसफर कराए गए। पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।