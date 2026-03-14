14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

New Order : सीधे एजेंसियों से एलपीजी सिलेंडर वितरण पर लगी रोक, जानें क्यों लिया फैसला

New Order : एलपीजी की बढ़ती किल्लत और अफरा-तफरी के बीच सीधे एजेंसियों से गैस वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वाले एजेंसी संचालकों को वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

देहरादून

image

Naveen Bhatt

Mar 14, 2026

The supply of LPG cylinders from gas agencies has been stopped

नैनीताल जिले में एजेंसियों से सीधे गैस वितरण पर रोक लगा दी गई है

New Order : ईरान-इजराइल-अमेरिका के बीच चल रहे भीषण युद्ध के चलते बाहरी देशों से एलपीजी आदि पैट्रोलियम की सप्लाई बाधित चल रही है। इसके चलते देश में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की कतारें लग रही हैं। कई इलाकों में भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात करनी पड़ रही है। इंडेन का बुकिंग सर्वर खराब होने से परेशानी और बढ़ गई है। इसी का देखते हुए नैनीताल जिले में एजेंसियों से गैस सिलेंडर की सप्लाई पर बैन लगा दिया गया है। डीएम ने जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम ने गैस एजेंसियों से सिलेंडर वितरण पर रोक लगा दी है, ताकि भारी भीड़ के चलते कानून व्यवस्था खराब न हो। प्रशासन ने नैनीताल जिले में सभी गैस एजेंसियों को निर्देश जारी किए हैं कि उपभोक्ताओं को डोर-टू-डोर जाकर ही एलपीजी का वितरण करें। वर्तमान में ऑनलाइन बुकिंग और ओटीपी जनरेशन में आ रही तकनीकी बाधाओं के कारण, जो उपभोक्ता फोन या ऐप के माध्यम से बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं, वह केवल बुकिंग करवाने के लिए गैस एजेंसी कार्यालय जा सकते हैं।

एसएसपी ने की अपील

नैनीताल के एसएसपी डॉ. मंजूनाथ टीसी ने जन सामान्य और सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि वह अपने परिजनों या वाहनों के साथ गैस एजेंसियों में एकत्र न हों। उन्होंने कहा कि जिले में पर्याप्त मात्रा में एलपीजी स्टॉक मौजूद है। समयबद्ध तरीके से एलपीजी का डोर-टू-डोर वितरण होगा। लिहाजा लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एसएसपी ने आदेश का उल्लंघन करने वाले गैस एजेंसियों और संबंधित स्टॉक होल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Mar 2026 12:35 pm

Published on:

14 Mar 2026 12:34 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / New Order : सीधे एजेंसियों से एलपीजी सिलेंडर वितरण पर लगी रोक, जानें क्यों लिया फैसला

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

LPG Crisis : इंडेन और भारत के नए गैस कनेक्शन वितरण बंद, पुराने की केवाईसी अनिवार्य, लोग परेशान

Indane and Bharat Gas Agency have stopped distribution of new connections and made KYC mandatory for old ones
देहरादून

हाईकोर्ट का सख्त एक्शन : पूरा थाना स्टाफ होगा ट्रांसफर, अफसर सस्पेंड,  एसडीओ को राहत

The High Court has ordered the transfer of the entire police staff posted at Vikas Nagar police station
देहरादून

कुलदीप यादव की शादी में लगा सितारों का जमावड़ा, पत्नी साक्षी संग पहुंचे धोनी, रिंकू सिंह भी मौजूद

kuldeep yadav wedding
देहरादून

UK07 राइडर अनुराग डोभाल खतरे से बाहर, एक्सीडेंट के बाद ICU से बाहर शिफ्ट, मैनेजर ने दिया हेल्थ अपडेट

मौत से लड़ रहे अनुराग डोभाल को मिली नई जिंदगी, दोस्त ने खुद शेयर की अस्पताल से पहली तस्वीर
देहरादून

मौसम होगा उग्र : कल से सात दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी, भयंकर आंधी की भी चेतावनी, पांच डिग्री तक गिरेगा पारा

Uttarakhand has been warned of heavy rain, storm, snowfall and lightning for seven days starting tomorrow
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.