यूपी की वांटेड BSA जल्द घोषित होगी भगोड़ा, टीचर सुसाइड केस में है वांछित

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर निवासी टीचर सुसाइड केस में अब तक देवरिया की सस्पेंड BSA शालिनी श्रीवास्तव और क्लर्क संजीव सिंह जिन पर 25-25 हजार इनाम घोषित है पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस अब दोनों को भगोड़ा घोषित करने की तैयारी में है, इसके लिए जल्द ही कोर्ट में आवेदन देने की तैयारी करने के जुटी है। NVW जारी होने के बावजूद दोनों कोर्ट में हाजिर नहीं हुए हैं। पुलिस ने अब आरोपियों की संपत्ति कुर्क कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।