ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी स्कॉर्पियो, चीखों से कांप उठा इलाका… तीन दोस्तों की मौत

घायल अंकुर को तत्काल बड़हलगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर उसे एम्स गोरखपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान सोमवार सुबह उसकी भी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों मृतक अविवाहित थे। अजय कुमार तीन भाइयों में बीच का, कुणाल दो भाइयों में बड़ा और अंकुर दो भाइयों में छोटा था। एक साथ तीन युवकों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त ट्राली और स्कॉर्पियो को कब्जे में लेकर थाने ले आई है। मामले की जांच की जा रही है