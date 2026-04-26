पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में दिखा भव्य नजारा, 493 महिला आरक्षियों ने लिया कानून का शपथ

दीक्षांत परेड के उपरांत मुख्य अतिथि द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला आरक्षियों को सम्मानित किया गया। इस सम्मान से प्रशिक्षुओं का उत्साह और आत्मविश्वास और अधिक बढ़ा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कोस्तुभ ने अपने संबोधन में कहा कि “आज का दिन आप सभी के जीवन का महत्वपूर्ण दिन है। यह आपके कर्तव्य पथ का पहला कदम है। अपने दायित्वों से कभी पीछे न हटें और पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ सेवा करें।” उनके इस संदेश ने प्रशिक्षुओं को कर्तव्यनिष्ठा का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया।