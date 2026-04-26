जिम में मौत का तांडव! 3 की दर्दनाक मौत: बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान हुआ बड़ा कांड, बुलंदशहर में तड़ातड़ चली गोलियां

Friends Shot Dead In Bloody Clash:उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जन्मदिन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं, जब एक बर्थडे पार्टी के दौरान मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेहरुपुर चुंगी स्थित सुभाष रोड पर जिम के अंदर चल रही पार्टी में फायरिंग हो गई, जिसमें 3 युवकों की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।