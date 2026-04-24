बीकॉम की छात्रा का छलका दर्द, बोली-शादी का भरोसा देकर यौन शोषण हुआ, दिल दहला देने वाला मामला

पीड़िता के अनुसार, उसकी मुलाकात त्रिवेणीनगर निवासी राम अग्रवाल से विश्वविद्यालय के पास स्थित एक कैफे में हुई थी। शुरुआती बातचीत के बाद दोनों के बीच दोस्ती हो गई और फोन पर लगातार संपर्क बढ़ता गया। युवती का आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने भरोसा जीतते हुए शादी का प्रस्ताव रखा और भविष्य साथ बिताने के वादे किए। इन्हीं बातों पर विश्वास कर उसने आरोपी के साथ रिश्ता आगे बढ़ाया।