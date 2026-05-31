Bulandshahr Viral Video: बंदर ले गया 2 लाख रुपये से भरा बैग, पेड़ पर बैठकर उड़ाने लगा 500-500 के नोट

यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे और लोगों के मोबाइल फोन में कैद हो गई। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग बंदर की इस शरारत पर जमकर मजे ले रहे हैं। बुलंदशहर पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दे दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कचहरी परिसर में बंदरों का भारी आतंक है और वे अक्सर लोगों का जरूरी सामान छीनकर भाग जाते हैं।