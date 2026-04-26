गोरखपुर के लिए खुशखबरी…जल्द खुल सकता है मेदांता अस्पताल, मेडिकल डायरेक्टर ने साझा की जानकारी

गोरखपुर में अगर स्थितियां अनुकूल रहीं तो जल्द ही मेदांता अस्पताल खुल सकता है। इसकी जानकारी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. राकेश कपूर ने साझा की। गोरखपुर में डॉक्टरों के बीच आधुनिक चिकित्सा और नई तकनीकों को लेकर एक अहम पहल देखने को मिली। मेदांता हॉस्पिटल, लखनऊ ने शनिवार को गोरखपुर में एक C.M.E कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम एनएच और जीपी एसोसिएशन गोरखपुर के सहयोग से हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में गोरखपुर के डॉक्टरों ने भाग लिया।