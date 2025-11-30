शिक्षक बीएलओ ने की आत्महत्या, बीएसए को पत्र, लिखा- रात दिन एक करने पर भी तनाव

BLO commits suicide मुरादाबाद में एसआईआर कार्य में लगाए गए शिक्षक ने सुसाइड कर लिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी को लिखे पत्र में उसने बताया है कि रात दिन एक करने के बाद भी टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है। एसआईआर के विषय में विषय पूरी जानकारी भी नहीं है। इसलिए वह आत्महत्या कर रहा है। अपने पत्र में शिक्षक ने अपने परिवार के विषय में भी जानकारी दी है। घटना के बाद घर में कोहराम मच गया। मृतक परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है। घटना भोजपुर थाना क्षेत्र की है। इस संबंध में मुरादाबाद पुलिस ने बताया कि भोजपुर थाना पुलिस से आवश्यक कार्रवाई कर रही है।