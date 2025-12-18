18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

मुरादाबाद

पति, पंचायत और पुलिस सब रह गए पीछे… इंस्टाग्राम पर शुरू हुई मोहब्बत में पत्नी ने चुना प्रेमी

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इंस्टाग्राम पर शुरू हुए प्रेम संबंध के चलते एक विवाहिता ने अपने पति को छोड़ दिया। थाने में हाई वोल्टेज ड्रामे और पंचायत के बाद महिला ने प्रेमी के साथ रहने का फैसला लिया।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 18, 2025

instagram love affair moradabad married woman leaves husband for lover

पति, पंचायत और पुलिस सब रह गए पीछे | Image Source - Pexels

Instagram love affair Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से सामने आया यह मामला सोशल मीडिया पर बनते रिश्तों की गहराई और जटिलता को उजागर करता है। कुंदरकी क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विवाहिता की इंस्टाग्राम के जरिए पड़ोसी गांव के युवक से बातचीत शुरू हुई थी। शुरुआत में यह संपर्क सामान्य बातचीत तक सीमित रहा, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गईं और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को अंदाजा भी नहीं हुआ।

शादीशुदा जीवन के बीच बढ़ता गया प्रेम संबंध

महिला का विवाह करीब छह वर्ष पहले क्षेत्र के ही एक युवक से हुआ था। विवाह के बाद वह अपने ससुराल में रह रही थी, लेकिन इंस्टाग्राम के माध्यम से बने रिश्ते ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। बताया जा रहा है कि विवाहिता लगातार अपने प्रेमी के संपर्क में रही और दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो गया, जिससे यह रिश्ता और गहरा होता चला गया।

ससुराल छोड़ प्रेमी के घर पहुंची विवाहिता

12 दिसंबर को महिला अचानक अपना ससुराल छोड़कर सीधे प्रेमी के गांव पहुंच गई और उसके घर में रहने लगी। प्रेमी के स्वजन ने शुरुआत में महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग रही और वहीं रहने की जिद पर अड़ी रही। इस घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में चर्चा तेज हो गई।

पति और स्वजनों के पहुंचने पर बढ़ा तनाव

महिला के प्रेमी के घर पहुंचने की सूचना मिलते ही उसका पति अपने स्वजनों के साथ वहां पहुंच गया। दोनों पक्षों के आमने-सामने आने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया। गांव में पंचायत स्तर पर काफी देर तक बातचीत चलती रही, लेकिन महिला अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं हुई।

थाने में लगाए गंभीर आरोप, बढ़ा हाई वोल्टेज ड्रामा

इसी दौरान विवाहिता कुंदरकी थाने पहुंची और अपने पति व ससुराल वालों पर मारपीट, शराब के नशे में प्रताड़ित करने और संतान न होने को लेकर ताने देने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायती पत्र सौंपा। थाने में इस मामले को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई।

पुलिस और पंचायत की मौजूदगी में निकला फैसला

शिकायत के बाद पुलिस की मौजूदगी में एक बार फिर पंचायत बैठी। देर शाम तक चली बातचीत के दौरान महिला ने साफ शब्दों में पति के साथ रहने से इनकार कर दिया और अपने प्रेमी के साथ गृहस्थी बसाने का निर्णय सुना दिया। महिला के इस फैसले के आगे पति और स्वजन झुकते नजर आए।

प्रेमी के साथ जाने की दी गई अनुमति

कुंदरकी थाने के इंस्पेक्टर जसपाल सिंह ने बताया कि महिला ने पहले शिकायती पत्र दिया था, लेकिन बाद में उसने स्पष्ट रूप से प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई। दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समझौता हो गया, जिसके बाद महिला अपने प्रेमी के साथ उसके घर चली गई।

Updated on:

18 Dec 2025 09:29 am

Published on:

18 Dec 2025 09:28 am

मुरादाबाद

