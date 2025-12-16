16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

बिन ब्याही युवती ने बच्चे को दिया जन्म, बोली- सिपाही है पिता, परिवार मुकर गया; डीएनए रिपोर्ट पर घमासान

Moradabad News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अविवाहित युवती द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद नवजात के पिता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। युवती ने अमरोहा निवासी एक सिपाही पर पिता होने का आरोप लगाया है, जबकि सिपाही का परिवार डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपों को खारिज कर रहा है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 16, 2025

moradabad unmarried woman gives birth accuses constable

बिन ब्याही युवती ने बच्चे को दिया जन्म | Image Source - Pexels

Unmarried woman gives birth: यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र से एक संवेदनशील और चर्चा में बना मामला सामने आया है, जहां एक अविवाहित युवती ने बच्चे को जन्म दिया है। युवती ने नवजात का पिता अमरोहा निवासी एक सिपाही को बताया है। इस आरोप के बाद मामला न सिर्फ दोनों परिवारों के बीच विवाद का कारण बना, बल्कि पुलिस महकमे तक भी पहुंच गया है।

सिपाही पर शारीरिक संबंध बनाने की बात

युवती का कहना है कि उसका सिपाही से प्रेम संबंध था और इसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, जिसके चलते वह गर्भवती हुई। युवती ने स्पष्ट रूप से बच्चे का पिता उसी सिपाही को बताया है और उसे अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की मांग की है।

सिपाही के परिवार ने आरोपों से किया इनकार

सिपाही के परिवार ने युवती के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। परिवार का कहना है कि उनके बेटे का युवती से कोई शारीरिक संबंध नहीं था और वह केवल फोन पर बातचीत करता था। परिवार ने दावा किया है कि लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे और बदनाम करने की नीयत से लगाए गए हैं।

डीएनए रिपोर्ट को बनाया गया मुख्य आधार

सिपाही के परिवार का कहना है कि सिपाही और नवजात बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया था, जिसमें दोनों का डीएनए मेल नहीं खाता। परिवार ने इस डीएनए रिपोर्ट को अपने पक्ष का सबसे मजबूत सबूत बताते हुए एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

धमकी और दबाव का भी लगाया गया आरोप

सिपाही के पिता का आरोप है कि युवती के गांव में बुलाकर उन पर दबाव बनाया गया। उन्होंने बताया कि युवती के परिवार ने धमकी दी कि यदि उनके बेटे ने युवती को स्वीकार नहीं किया तो उसे गोली मार दी जाएगी और झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिया जाएगा। इस कथित धमकी के बाद मामला और गंभीर हो गया।

बैठक में डीएनए टेस्ट पर बनी थी सहमति

परिवार के अनुसार, विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई, जिसमें यह सहमति बनी कि युवती बच्चे को जन्म देगी और उसके बाद सिपाही और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसी सहमति के तहत डीएनए जांच कराई गई थी।

डीएनए रिपोर्ट पर उठे सवाल, फिर हुई पंचायत

डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद युवती के परिवार ने उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को युवती के गांव में एक और बैठक हुई, जहां युवती पक्ष ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह जताया और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए।

फिरोजाबाद में ट्रेनिंग कर रहा है सिपाही

बताया गया है कि संबंधित सिपाही वर्तमान में फिरोजाबाद में ट्रेनिंग पर तैनात है। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को तलब किया है, ताकि सभी तथ्यों को सामने रखकर निष्पक्ष जांच की जा सके।

एसपी सिटी ने दोनों पक्षों को बुलाया

एसपी सिटी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को दोनों पक्षों को बुलाया है। पुलिस का कहना है कि सभी दस्तावेज, डीएनए रिपोर्ट और आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 08:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बिन ब्याही युवती ने बच्चे को दिया जन्म, बोली- सिपाही है पिता, परिवार मुकर गया; डीएनए रिपोर्ट पर घमासान

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तेज रफ्तार थार ने पांच साल की बच्ची को कुचला, गुस्साई भीड़ ने की पिटाई; हादसे के बाद पथराव

moradabad thar accident child death mob violence police action
मुरादाबाद

यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक, IMD का यलो अलर्ट; विजिबिलिटी शून्य के करीब

up weather alert dense fog cold wave yellow alert imd
मुरादाबाद

‘कांग्रेस अब अपनी कब्र खुद खोद चुकी है… वह किसी और की क्या ही कब्र खोदेगी’, ओपी राजभर का पलटवार

मुरादाबाद

शराब के नशे में रोडवेज चालक ने मचाया तांडव: ई-रिक्शा को रौंदा, गैस सिलिंडर लदे वाहन से टक्कर, गुस्साई भीड़ ने…

drunk roadways bus driver hits e rickshaw moradabad
मुरादाबाद

छात्रों को नशे की दलदल में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब: सगे भाइयों समेत तीन तस्कर गिरफ्तार, इतने किलो चरस बरामद

moradabad students charas supply gang brothers arrested police bust
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.