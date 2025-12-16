बिन ब्याही युवती ने बच्चे को दिया जन्म, बोली- सिपाही है पिता, परिवार मुकर गया; डीएनए रिपोर्ट पर घमासान

Unmarried woman gives birth: यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र से एक संवेदनशील और चर्चा में बना मामला सामने आया है, जहां एक अविवाहित युवती ने बच्चे को जन्म दिया है। युवती ने नवजात का पिता अमरोहा निवासी एक सिपाही को बताया है। इस आरोप के बाद मामला न सिर्फ दोनों परिवारों के बीच विवाद का कारण बना, बल्कि पुलिस महकमे तक भी पहुंच गया है।