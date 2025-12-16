बिन ब्याही युवती ने बच्चे को दिया जन्म, बोली- सिपाही है पिता, परिवार मुकर गया; डीएनए रिपोर्ट पर घमासान

बिन ब्याही युवती ने बच्चे को दिया जन्म | Image Source - Pexels
Unmarried woman gives birth: यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र से एक संवेदनशील और चर्चा में बना मामला सामने आया है, जहां एक अविवाहित युवती ने बच्चे को जन्म दिया है। युवती ने नवजात का पिता अमरोहा निवासी एक सिपाही को बताया है। इस आरोप के बाद मामला न सिर्फ दोनों परिवारों के बीच विवाद का कारण बना, बल्कि पुलिस महकमे तक भी पहुंच गया है।
युवती का कहना है कि उसका सिपाही से प्रेम संबंध था और इसी दौरान दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने, जिसके चलते वह गर्भवती हुई। युवती ने स्पष्ट रूप से बच्चे का पिता उसी सिपाही को बताया है और उसे अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करने की मांग की है।
सिपाही के परिवार ने युवती के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। परिवार का कहना है कि उनके बेटे का युवती से कोई शारीरिक संबंध नहीं था और वह केवल फोन पर बातचीत करता था। परिवार ने दावा किया है कि लगाए गए आरोप पूरी तरह झूठे और बदनाम करने की नीयत से लगाए गए हैं।
सिपाही के परिवार का कहना है कि सिपाही और नवजात बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया गया था, जिसमें दोनों का डीएनए मेल नहीं खाता। परिवार ने इस डीएनए रिपोर्ट को अपने पक्ष का सबसे मजबूत सबूत बताते हुए एसपी सिटी को प्रार्थना पत्र सौंपा है और निष्पक्ष जांच की मांग की है।
सिपाही के पिता का आरोप है कि युवती के गांव में बुलाकर उन पर दबाव बनाया गया। उन्होंने बताया कि युवती के परिवार ने धमकी दी कि यदि उनके बेटे ने युवती को स्वीकार नहीं किया तो उसे गोली मार दी जाएगी और झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिया जाएगा। इस कथित धमकी के बाद मामला और गंभीर हो गया।
परिवार के अनुसार, विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के बीच बैठक हुई, जिसमें यह सहमति बनी कि युवती बच्चे को जन्म देगी और उसके बाद सिपाही और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। इसी सहमति के तहत डीएनए जांच कराई गई थी।
डीएनए रिपोर्ट सामने आने के बाद युवती के परिवार ने उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को युवती के गांव में एक और बैठक हुई, जहां युवती पक्ष ने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह जताया और जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए।
बताया गया है कि संबंधित सिपाही वर्तमान में फिरोजाबाद में ट्रेनिंग पर तैनात है। पूरे मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को तलब किया है, ताकि सभी तथ्यों को सामने रखकर निष्पक्ष जांच की जा सके।
एसपी सिटी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंगलवार को दोनों पक्षों को बुलाया है। पुलिस का कहना है कि सभी दस्तावेज, डीएनए रिपोर्ट और आरोपों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
