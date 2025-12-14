‘कांग्रेस अब अपनी कब्र खुद खोद चुकी है… वह किसी और की क्या ही कब्र खोदेगी’, ओपी राजभर का पलटवार

ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि रैली से पहले कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां निंदनीय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह पुराना रवैया रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री मोदी की माता को लेकर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। इससे पहले, कांग्रेसियों ने देश की महिलाओं को अपमानित करने वाली टिप्पणियां की थीं। उन्होंने इसे कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति करार दिया।