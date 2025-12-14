14 दिसंबर 2025,

रविवार

मुरादाबाद

‘कांग्रेस अब अपनी कब्र खुद खोद चुकी है… वह किसी और की क्या ही कब्र खोदेगी’, ओपी राजभर का पलटवार

OP Rajbhar Comment On Congress : ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि रैली से पहले कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां निंदनीय हैं।

मुरादाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 14, 2025

ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर किया पलटवार, PC- IANS

मुरादाबाद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ओर से रविवार को 'वोट चोरी' के खिलाफ महारैली से पहले कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने जुबानी हमला किया।

राजभर ने कहा कि अब तो कांग्रेस की अपनी ही कब्र खुद चुकी है, वह किसी और की क्या ही कब्र खोदेगी। इस तरह की भाषा और सोच किसी भी तरह से ठीक नहीं है।

महारैली में पीएम पर की गई टिप्पणी

ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि रैली से पहले कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियां निंदनीय हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह पुराना रवैया रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री मोदी की माता को लेकर भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। इससे पहले, कांग्रेसियों ने देश की महिलाओं को अपमानित करने वाली टिप्पणियां की थीं। उन्होंने इसे कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति करार दिया।

कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि जब भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तो वह भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कटघरे में खड़ा करते हैं। अब राहुल गांधी की बातों का देश में कोई महत्व नहीं रह गया है और जनता कांग्रेस की नीयत और नीति दोनों को समझ चुकी है।

कांग्रेस खुद से पूछे सवाल

कांग्रेस की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के केवल दो और बिहार में पार्टी के सिर्फ छह विधायक हैं। पार्टी को नसीहत देते हुए राजभर ने कहा कि कांग्रेस खुद से ये सवाल करे कि राज्य और देश में उनकी ये हालत क्यों है।

एसआईएआर को लेकर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के विरोध पर भी राजभर ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ सड़कों पर बयानबाजी कर रहा है, जबकि अंदरखाने सभी अपने-अपने बूथ और फॉर्म भरने में लगे हुए हैं। राजभर ने दावा किया कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में विपक्ष को इसका जवाब मिलेगा।

खबर शेयर करें:

