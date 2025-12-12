घर में अकेली बहू पर ननदोई की हैवानियत! जानें दहेज से लेकर दुष्कर्म तक की दर्दनाक कहानी

महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 3 दिसंबर 2023 को बुलंदशहर जिले के सलेमपुर थानाक्षेत्र के निवासी युवक से हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद ससुरालियों ने उस पर 25 लाख रुपये, कार और प्लॉट लाने का दबाव शुरू कर दिया था। न सिर्फ पति बल्कि पूरे परिवार ने मिलकर उसे मानसिक प्रताड़ना दी।