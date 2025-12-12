घर में अकेली बहू पर ननदोई की हैवानियत! जानें दहेज से लेकर दुष्कर्म तक की दर्दनाक कहानी

घर में अकेली बहू पर ननदोई की हैवानियत! यह सांकेतिक तस्वीर है।
Woman rape by brother in law Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के सिविल लाइंस इलाके में रहने वाली एक विवाहिता ने अपने ही ननदोई पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद से ही उस पर भारी दहेज लाने का दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते उसकी जिंदगी नर्क बन चुकी थी।
महिला ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 3 दिसंबर 2023 को बुलंदशहर जिले के सलेमपुर थानाक्षेत्र के निवासी युवक से हुई थी। शादी के कुछ ही समय बाद ससुरालियों ने उस पर 25 लाख रुपये, कार और प्लॉट लाने का दबाव शुरू कर दिया था। न सिर्फ पति बल्कि पूरे परिवार ने मिलकर उसे मानसिक प्रताड़ना दी।
पीड़िता के अनुसार मई के पहले सप्ताह में जब वह घर में बिल्कुल अकेली थी, तभी उसका ननदोई घर आया। आरोप है कि उसी दौरान उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसे धमकाया कि किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा।
जब पीड़िता ने साहस जुटाकर पति और ससुरालवालों को घटना की जानकारी दी, तो सभी उससे ही नाराज हो गए। शिकायत सुनने के बजाय उसे ही गालियां दी गईं और बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके बाद महिला मायके पहुंची और पूरी घटना का खुलासा किया।
सूचना के बाद मामला सिविल लाइंस थाने पहुंचा, जहां पुलिस की मौजूदगी में समझौता हुआ कि पति-पत्नी परिवार से अलग किराये के मकान में रहेंगे। कुछ दिन दोनों अलग घर में रहे, लेकिन एक दिन पति ने उसे बहाने से मायके भेज दिया और खुद मकान खाली करके सारे सामान के साथ फरार हो गया।
पीड़िता जब वापस आई तो पूरा घर खाली मिला। इसके बाद उसने पुलिस से दोबारा संपर्क किया। सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति समेत नौ लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
