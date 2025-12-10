यूपी में कड़ाके की सर्दी: नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई जिलों में दृश्यता 50 मीटर; कोहरे के साथ तापमान में भारी गिरावट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम तेजी से करवट ले रहा है। हिमालयी क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान में अचानक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश के मैदानी हिस्सों में ठंड और कोहरे की तीव्रता बढ़ेगी। इसी के साथ निवासियों को सुबह और देर रात के समय सड़कों पर अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।