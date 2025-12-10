10 दिसंबर 2025,

बुधवार

मुरादाबाद

यूपी में कड़ाके की सर्दी: नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई जिलों में दृश्यता 50 मीटर; कोहरे के साथ तापमान में भारी गिरावट

UP Weather: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ठंड तेज होने वाली है। हिमालयी क्षेत्र में सक्रिय हो रहे नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले तीन दिनों में पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट और घना कोहरा देखने को मिलेगा।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 10, 2025

up cold wave alert western disturbance fog low temperature

यूपी में कड़ाके की सर्दी | Image Source - Pinterest

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम तेजी से करवट ले रहा है। हिमालयी क्षेत्र में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश जिलों में तापमान में अचानक भारी गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश के मैदानी हिस्सों में ठंड और कोहरे की तीव्रता बढ़ेगी। इसी के साथ निवासियों को सुबह और देर रात के समय सड़कों पर अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

पूर्वी यूपी में दृश्यता 100 से 50 मीटर

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले तीन दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में दृश्यता केवल 100 से 50 मीटर तक रह सकती है। इस बीच न्यूनतम तापमान में भी आगामी 48 से 72 घंटों के भीतर 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके चलते स्कूल जाने वाले बच्चों, सुबह-शाम यात्रा करने वालों और बुजुर्गों के लिए मौसम खासा चुनौतीपूर्ण रहेगा।

तराई क्षेत्रों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने बताया कि 10 दिसंबर की सुबह तराई क्षेत्रों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके बाद इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। जबकि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में मध्यम से हल्का कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। विभाग का कहना है कि देर रात और सुबह का समय सबसे अधिक प्रभावित रहेगा, इसलिए वाहनों की गति धीमी रखने का सुझाव दिया गया है।

11 और 12 दिसंबर को आसमान साफ

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 11 और 12 दिसंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी यूपी की तराई बेल्ट घने कोहरे से प्रभावित होगी। इसके अलावा 13, 14 और 15 दिसंबर को मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं, हालांकि सुबह के समय कहीं-कहीं हल्के से मध्यम कोहरे की परत बन सकती है।

इन जिलों में आज सबसे ज्यादा कोहरा

आज जिन जिलों में मध्यम से घना कोहरा छाने की सबसे अधिक संभावना है उनमें गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महराजगंज, कुशीनगर, वाराणसी, आगरा, मथुरा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या, कौशांबी, चित्रकूट, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, रामपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, इटावा, कन्नौज, झांसी, ललितपुर, अमेठी, रायबरेली, कांसगंज, आजमगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर और सीतापुर प्रमुख हैं। इन जिलों में सुबह-सुबह दृश्यता सबसे कम रहने की संभावना है।

लखनऊ-नोएडा समेत बड़े शहरों में भी तापमान में गिरावट

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अगले 24 घंटों के भीतर न्यूनतम तापमान में और कमी दर्ज की जाएगी। आज लखनऊ का न्यूनतम तापमान 9°C और अधिकतम 26°C रहेगा, जबकि 11 दिसंबर को न्यूनतम तापमान में करीब 1°C की गिरावट की उम्मीद है। वहीं, नोएडा में आज सुबह घने कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई और आने वाले दिनों में कोहरे की तीव्रता और ठंड बढ़ने की संभावना है।

यूपी में शुरू होगा हाड़ कंपा देने वाला दौर

मौसम विभाग का कहना है कि 13 दिसंबर को हिमालय क्षेत्र पर एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ प्रभावी होगा, जिसके बाद यूपी के कई जिलों में सर्दी का प्रकोप तेज हो जाएगा। अगले हफ्ते से प्रदेश में हाड़ कंपा देने वाली ठंड दस्तक देगी और कई शहरों में सुबह-शाम की बर्फीली हवाएं सामान्य जनजीवन को प्रभावित करेंगी।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

10 Dec 2025 10:17 am

यूपी में कड़ाके की सर्दी: नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई जिलों में दृश्यता 50 मीटर; कोहरे के साथ तापमान में भारी गिरावट

