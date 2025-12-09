मुरादाबाद में एटीएम लूट गैंग का पर्दाफाश: पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, रिटायर्ड फौजी सहित 5 अरेस्ट

मुरादाबाद में एटीएम लूट गैंग का पर्दाफाश | Photo Video Grab
Atm robbery gang encounter Moradabad: मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और एटीएम लूट की योजना बना रहे बदमाशों के गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम क्षेत्र में लगातार बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान एक कार में सवार कुछ संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने तेजी से भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पीछा किया और मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस की सूझ-बूझ और तत्परता से गिरोह के पांच सदस्यों को मौके पर ही काबू कर लिया गया।
भागने के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में तंजीम और मतीम नाम के दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी और वे घायल होकर गिर पड़े। दोनों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बदमाश गंभीर घटना को अंजाम देने की फिराक में थे और अगर समय रहते कार्रवाई न होती तो बड़ी वारदात हो सकती थी।
पुलिस की जांच में सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह सामने आई कि पकड़े गए पांच बदमाशों में एक रिटायर्ड फौजी भी शामिल है, जो लंबे समय से गैंग के साथ एटीएम लूट और अन्य आपराधिक गतिविधियों में जुड़ा हुआ था। पुलिस ने उनके पास से तीन लाख रुपये नकद, वारदात में प्रयुक्त कार, तीन तमंचे, कारतूस और अन्य उपकरण बरामद किए हैं, जिनका उपयोग एटीएम काटने और लूट में किया जाना था।
पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह गैंग केवल मुरादाबाद ही नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में भी सक्रिय था। गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस मान रही है कि गैंग के पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसकी कड़ियां अन्य राज्यों से भी जुड़ी हो सकती हैं। टीम ने कई जगहों पर दबिश देकर और लोगों को हिरासत में लेकर जांच तेज कर दी है। अधिकारी जल्द ही पूरे रैकेट का खुलासा करने का दावा कर रहे हैं।
