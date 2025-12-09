मुरादाबाद में एटीएम लूट गैंग का पर्दाफाश: पुलिस मुठभेड़ में दो बदमाश घायल, रिटायर्ड फौजी सहित 5 अरेस्ट

Atm robbery gang encounter Moradabad: मुरादाबाद के सिविल लाइंस क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और एटीएम लूट की योजना बना रहे बदमाशों के गिरोह के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस टीम क्षेत्र में लगातार बढ़ती संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी दौरान एक कार में सवार कुछ संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने तेजी से भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने पीछा किया और मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस की सूझ-बूझ और तत्परता से गिरोह के पांच सदस्यों को मौके पर ही काबू कर लिया गया।