तेज हवाएं, गरजते बादल और बारिश: मुरादाबाद में मौसम का पलटा रुख, गेहूं की फसल पर मंडराया खतरा

मौसम विभाग के अनुसार मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों में अगले एक से दो दिनों तक मौसम में इसी तरह का उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। विभाग के मुताबिक तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना बनी रह सकती है।