सपा नेता एसटी हसन ने महिला आरक्षण में OBC कोटे की उठाई मांग, भाजपा सरकार की नीयत पर दागे सवाल

ST Hasan OBC SC ST Quota: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से महिला आरक्षण के समर्थन में है और समाजवादी पार्टी भी इसका समर्थन करती है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बिल में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एसटी हसन ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण बिल वर्ष 2023 में ही पारित हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया, जो सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है।