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मुरादाबाद

सपा नेता एसटी हसन ने महिला आरक्षण में OBC कोटे की उठाई मांग, भाजपा सरकार की नीयत पर दागे सवाल

Womens Reservation Bill: मुरादाबाद से सपा नेता एसटी हसन ने महिला आरक्षण बिल के लागू न होने पर सरकार पर सवाल उठाए और एससी-एसटी-ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग की।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

May 01, 2026

st hasan on women reservation exit polls

सपा नेता एसटी हसन ने महिला आरक्षण में OBC कोटे की उठाई मांग..

ST Hasan OBC SC ST Quota: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से महिला आरक्षण के समर्थन में है और समाजवादी पार्टी भी इसका समर्थन करती है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बिल में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एसटी हसन ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण बिल वर्ष 2023 में ही पारित हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया, जो सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है।

तुरंत लागू करने की मांग तेज

एसटी हसन ने सरकार से सीधे तौर पर मांग की कि अगर उसकी मंशा सही है, तो महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून पास कर देना काफी नहीं होता, उसे जमीन पर लागू करना ही असली परीक्षा होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को टाल रही है, जिससे महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है।

बंगाल चुनाव पर एग्जिट पोल को लेकर प्रतिक्रिया

वहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए एसटी हसन ने कहा कि यह पूरी तरह जनता के वोट पर निर्भर करता है कि किसे सत्ता में बैठाना है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संकेत मिल रहे हैं, लेकिन असली नतीजा 4 मई को ही सामने आएगा।

नतीजों से पहले सियासी हलचल तेज

एसटी हसन ने यह भी कहा कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अंतिम फैसला मतगणना के दिन ही होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और सभी दलों को उसका सम्मान करना चाहिए। बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है और सभी की नजरें अब 4 मई पर टिकी हुई हैं।

राजनीतिक बयानबाजी से चुनावी माहौल गरमाया

एसटी हसन के इस बयान के बाद महिला आरक्षण और बंगाल चुनाव दोनों मुद्दों पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। एक ओर जहां विपक्ष सरकार से महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर सभी दलों के बीच सियासी रणनीति तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दे और अधिक गरमा सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।

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Published on:

01 May 2026 02:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सपा नेता एसटी हसन ने महिला आरक्षण में OBC कोटे की उठाई मांग, भाजपा सरकार की नीयत पर दागे सवाल

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