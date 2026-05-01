सपा नेता एसटी हसन ने महिला आरक्षण में OBC कोटे की उठाई मांग, भाजपा सरकार की नीयत पर दागे सवाल

सपा नेता एसटी हसन ने महिला आरक्षण में OBC कोटे की उठाई मांग..
ST Hasan OBC SC ST Quota: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से महिला आरक्षण के समर्थन में है और समाजवादी पार्टी भी इसका समर्थन करती है। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बिल में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए भी आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। एसटी हसन ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण बिल वर्ष 2023 में ही पारित हो चुका है, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया, जो सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करता है।
एसटी हसन ने सरकार से सीधे तौर पर मांग की कि अगर उसकी मंशा सही है, तो महिला आरक्षण को तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून पास कर देना काफी नहीं होता, उसे जमीन पर लागू करना ही असली परीक्षा होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर इस मुद्दे को टाल रही है, जिससे महिलाओं को उनका हक नहीं मिल पा रहा है।
वहीं, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए एसटी हसन ने कहा कि यह पूरी तरह जनता के वोट पर निर्भर करता है कि किसे सत्ता में बैठाना है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संकेत मिल रहे हैं, लेकिन असली नतीजा 4 मई को ही सामने आएगा।
एसटी हसन ने यह भी कहा कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अंतिम फैसला मतगणना के दिन ही होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और सभी दलों को उसका सम्मान करना चाहिए। बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है और सभी की नजरें अब 4 मई पर टिकी हुई हैं।
एसटी हसन के इस बयान के बाद महिला आरक्षण और बंगाल चुनाव दोनों मुद्दों पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। एक ओर जहां विपक्ष सरकार से महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बंगाल चुनाव के नतीजों को लेकर सभी दलों के बीच सियासी रणनीति तेज हो गई है। आने वाले दिनों में यह मुद्दे और अधिक गरमा सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय राजनीति में भी इसका असर देखने को मिल सकता है।
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