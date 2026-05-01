आधी रात एनकाउंटर! 45 साल के मनचले टेलर ने महिला से की बदतमीजी, मुरादाबाद पुलिस ने सिखाया सबक

SP सिटी रण विजय सिंह के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी मुगलपुरा थाना क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे छिपा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीमों ने इलाके की घेराबंदी कर दी। पुलिस ने आरोपी को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने जवाब में फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई और वह घायल होकर गिर पड़ा। इसके बाद उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया।