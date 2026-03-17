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मुरादाबाद

युवाओं को आतंकी रास्ते पर धकेल रहा था बीडीएस छात्र, दो साल में कई बार कई बार गया कश्मीर, ATS ने किया गिरफ्तार

मुरादाबाद में एटीएस ने बीडीएस के छात्र हारिश को आईएस के लिए युवाओं की भर्ती करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

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मुरादाबाद

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Anuj Singh

Mar 17, 2026

BDS का छात्र निकला ISIS भर्ती नेटवर्क का मास्टरमाइंड

BDS का छात्र निकला ISIS भर्ती नेटवर्क का मास्टरमाइंड

Moradabad News: पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद एक बार फिर खबरों में छाया हुआ है। इस बार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के लिए युवाओं की भर्ती करने के आरोप में एक बीडीएस का छात्र गिरफ्तार हुआ है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने रविवार को इस छात्र को पकड़ा।

छात्र हारिश की गिरफ्तारी

हारिश नाम का यह छात्र मुरादाबाद के एक कॉलेज में बीडीएस की पढ़ाई कर रहा था। एटीएस की जांच में पता चला कि वह आईएस के लिए बड़े पैमाने पर भर्तियां कर रहा था। उसने मुरादाबाद के अलावा संभल, अमरोहा, बिजनौर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों के सैकड़ों युवाओं को अपने साथ जोड़ा। वह उन्हें देश के खिलाफ भड़का रहा था और गलत रास्ते पर ले जा रहा था। एटीएस को जानकारी मिली कि पिछले दो साल में हारिश कई बार जम्मू-कश्मीर भी गया था। जांच एजेंसियां अब उसके संपर्क में रहे अन्य लोगों से पूछताछ कर सकती हैं।

हारिश का परिवार और पढ़ाई

हारिश का घर सहारनपुर के मोहल्ला मानक मऊ में है। उसके पिता रियासत हुसैन ने जून 2024 में उसे मुरादाबाद के एक कॉलेज में बीडीएस में दाखिला दिलाया था। शुरू में वह कॉलेज के हॉस्टल में रहता था, लेकिन बाद में उसने कॉलेज के बाहर किराए का मकान लिया। कॉलेज में वह दूसरे छात्रों से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। ज्यादातर समय वह मोबाइल फोन और लैपटॉप पर व्यस्त रहता था। एटीएस पिछले कुछ समय से उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी।

सोशल मीडिया पर भर्ती का तरीका

हारिश ने सोशल मीडिया पर अल इत्तिहाद मीडिया फाउंडेशन नाम से एक अलग ग्रुप बनाया था। वह सोशल मीडिया पर ऐसे यूजर्स की तलाश करता था जो देश और सरकार के खिलाफ कमेंट या पोस्ट करते थे। फिर वह उन्हें ऑनलाइन अपने साथ जोड़ लेता था। इसके बाद वह अपने ग्रुप में आईएस की प्रचार सामग्री और निर्देश शेयर करता था। इस तरह वह युवाओं को आतंकी संगठन से जोड़ रहा था।

मुरादाबाद में पहले भी आतंकी नेटवर्क पकड़े गए

मुरादाबाद में पहले भी कई बार आतंकी संगठनों के नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका है। आईएस, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे संगठनों के सदस्य यहां से गिरफ्तार हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 में दिल्ली पुलिस ने आईएस के आतंकी अरशद वारसी को मुरादाबाद से पकड़ा था। इससे पहले लश्कर-ए-तैयबा के फरहान और हिजबुल के अहमद रजा की भी यहां गिरफ्तारी हुई थी। साल 2017 में मुगलपुरा इलाके से फरहान को आईबी, एटीएस और पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किया था। वह गोधरा कांड में शामिल था और लश्कर का सदस्य था। उसे 2007 में दिल्ली में पोटा केस में सात साल की सजा हुई थी। 2009 में जमानत मिलने के बाद वह मुरादाबाद आ गया था।

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Updated on:

17 Mar 2026 07:45 am

Published on:

17 Mar 2026 07:36 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / युवाओं को आतंकी रास्ते पर धकेल रहा था बीडीएस छात्र, दो साल में कई बार कई बार गया कश्मीर, ATS ने किया गिरफ्तार

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