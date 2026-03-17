युवाओं को आतंकी रास्ते पर धकेल रहा था बीडीएस छात्र, दो साल में कई बार कई बार गया कश्मीर, ATS ने किया गिरफ्तार

मुरादाबाद में पहले भी कई बार आतंकी संगठनों के नेटवर्क का पर्दाफाश हो चुका है। आईएस, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन जैसे संगठनों के सदस्य यहां से गिरफ्तार हो चुके हैं। अक्टूबर 2023 में दिल्ली पुलिस ने आईएस के आतंकी अरशद वारसी को मुरादाबाद से पकड़ा था। इससे पहले लश्कर-ए-तैयबा के फरहान और हिजबुल के अहमद रजा की भी यहां गिरफ्तारी हुई थी। साल 2017 में मुगलपुरा इलाके से फरहान को आईबी, एटीएस और पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किया था। वह गोधरा कांड में शामिल था और लश्कर का सदस्य था। उसे 2007 में दिल्ली में पोटा केस में सात साल की सजा हुई थी। 2009 में जमानत मिलने के बाद वह मुरादाबाद आ गया था।