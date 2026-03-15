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मुरादाबाद

मुरादाबाद में नई सुविधा शुरू: अब बसों से भी पहुंचेगा आपका पार्सल, रोडवेज ने शुरू की लगेज ट्रांसपोर्ट सेवा

Moradabad News: मुरादाबाद के पीतल नगरी डिपो से रोडवेज की नई लगेज ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू हो गई है। अब लोग बसों के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में पार्सल और सामान आसानी से भेज सकेंगे, जिससे व्यापारियों और आम लोगों को सस्ता व तेज विकल्प मिलेगा।

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मुरादाबाद

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Mohd Danish

Mar 15, 2026

roadways bus parcel service moradabad

मुरादाबाद में नई सुविधा शुरू..

Roadways bus parcel service Moradabad: राज्य सड़क परिवहन निगम ने यात्रियों और आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नई सेवा की शुरुआत की है। अब रोडवेज बसों के माध्यम से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सामान भेजने की व्यवस्था लागू कर दी गई है।

इस नई पहल के तहत मुरादाबाद के पीतल नगरी डिपो में लगेज ट्रांसपोर्ट सेवा का कार्यालय शुरू कर दिया गया है, जिससे लोग कम समय में अपना सामान दूसरे शहरों तक पहुंचा सकेंगे। परिवहन निगम की इस व्यवस्था से आम लोगों के साथ-साथ छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

पीतल नगरी डिपो में शुरू हुआ लगेज बुकिंग कार्यालय

क्षेत्रीय प्रबंधक अनुराग यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन निगम के निदेशालय की ओर से ए बी जी लॉजिस्टिक कंपनी को इस सेवा के संचालन का टेंडर दिया गया है। इसके तहत फिलहाल मुरादाबाद के पीतल नगरी डिपो और बिजनौर डिपो पर कंपनी के कार्यालय खोलने की अनुमति दी गई है। पीतल नगरी डिपो में कंपनी ने अपना कार्यालय शुरू कर दिया है, जहां से लोग अपने सामान की बुकिंग कराकर उसे प्रदेश के अन्य जिलों में भेज सकेंगे।

बसों के जरिए प्रदेश के किसी भी जिले तक पहुंचेगा सामान

नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब रोडवेज बसों के माध्यम से पार्सल, पैकेट और अन्य सामान को प्रदेश के किसी भी जिले में भेजना संभव होगा। इसके लिए लोगों को संबंधित डिपो पर बने कार्यालय में जाकर सामान की बुकिंग करानी होगी। बुकिंग के बाद वही सामान रोडवेज बसों के जरिए निर्धारित गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। इससे परिवहन व्यवस्था का बेहतर उपयोग भी हो सकेगा और यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा भी मिलेगी।

दूरी के आधार पर तय होगा किराया

परिवहन निगम की इस सेवा में सामान भेजने का किराया दूरी के आधार पर निर्धारित किया गया है। यानी जिस जिले तक पार्सल भेजा जाएगा, उसी के अनुसार शुल्क लिया जाएगा। कम दूरी के लिए कम और अधिक दूरी के लिए ज्यादा किराया तय किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से लोगों को निजी कूरियर सेवाओं की तुलना में सस्ता और तेज विकल्प मिल सकेगा।

छोटे व्यापारियों और आम लोगों को मिलेगा फायदा

रोडवेज की इस नई सेवा से खास तौर पर छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और आम लोगों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कई बार छोटे पार्सल या सामान भेजने के लिए लोगों को महंगी कूरियर सेवाओं का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब रोडवेज बसों के जरिए कम लागत में सामान भेजा जा सकेगा। परिवहन निगम का मानना है कि इस सेवा के विस्तार के साथ प्रदेश के अन्य डिपो पर भी लगेज ट्रांसपोर्ट सुविधा शुरू की जा सकती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके।

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Published on:

15 Mar 2026 06:08 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में नई सुविधा शुरू: अब बसों से भी पहुंचेगा आपका पार्सल, रोडवेज ने शुरू की लगेज ट्रांसपोर्ट सेवा

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