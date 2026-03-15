मुरादाबाद में नई सुविधा शुरू: अब बसों से भी पहुंचेगा आपका पार्सल, रोडवेज ने शुरू की लगेज ट्रांसपोर्ट सेवा

रोडवेज की इस नई सेवा से खास तौर पर छोटे व्यापारियों, दुकानदारों और आम लोगों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कई बार छोटे पार्सल या सामान भेजने के लिए लोगों को महंगी कूरियर सेवाओं का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब रोडवेज बसों के जरिए कम लागत में सामान भेजा जा सकेगा। परिवहन निगम का मानना है कि इस सेवा के विस्तार के साथ प्रदेश के अन्य डिपो पर भी लगेज ट्रांसपोर्ट सुविधा शुरू की जा सकती है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके।