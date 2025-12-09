UP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड! पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गलन; जानें अगले 48 घंटे का पूरा मौसम अपडेट

UP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड! Image Source - Pinterest
UP Weather News: उत्तर प्रदेश में ठंड का दायरा तेजी से बढ़ गया है। पछुआ हवाओं की तीखी मार से सुबह-शाम गलन महसूस होने लगी है। सोमवार की रात से ही प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिरा, वहीं ठंडी हवाओं ने सर्दी को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। कोहरे ने हालात और बिगाड़ दिए हैं, जिससे दृश्यता कई इलाकों में बेहद कम हो गई।
प्रदेश के मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, रामपुर, बिजनौर में सुबह के समय कोहरा इस कदर छाया कि दृश्यता 150 मीटर से भी कम रह गई। सड़क यातायात प्रभावित हुआ और वाहन रेंग-रेंगकर चलने को मजबूर हुए। वहीं आज़मगढ़ में दृश्यता 300 मीटर दर्ज हुई, जबकि इटावा, अयोध्या और कानपुर में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला गया, जिससे सुबह की शुरुआत बेहद ठंडी रही।
पौष माह की दस्तक के साथ ही रातें जमाने वाली ठंडी हो गई हैं। हल्की गुनगुनी धूप दिन में जरूर खिल रही है, लेकिन तापमान इतना नीचे है कि धूप भी राहत देने में नाकाम दिख रही है। कई जिलों में तापमान में हो रही लगातार गिरावट से लोग भारी ऊनी कपड़ों पर निर्भर हो गए हैं।
मौसम विभाग ने चेताया है कि मंगलवार से तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। लगातार दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, जिनके असर से कई स्थानों पर छिटपुट बादल छाए रहेंगे। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, विक्षोभ गुजरने के बाद आसमान साफ होगा, लेकिन सुबह के समय धुंध और कोहरा बरकरार रहेगा।
अयोध्या इस सीजन का सबसे ठंडा शहर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस रेकॉर्ड किया गया। बरेली में 7.4 डिग्री और इटावा में 8.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। प्रदेश के उत्तरी और मध्य हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक पारा और नीचे जाने की आशंका है।
