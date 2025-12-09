UP Weather: यूपी में कड़ाके की ठंड! पछुआ हवाओं ने बढ़ाई गलन; जानें अगले 48 घंटे का पूरा मौसम अपडेट

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में ठंड का दायरा तेजी से बढ़ गया है। पछुआ हवाओं की तीखी मार से सुबह-शाम गलन महसूस होने लगी है। सोमवार की रात से ही प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान तेजी से गिरा, वहीं ठंडी हवाओं ने सर्दी को खतरनाक स्तर तक बढ़ा दिया है। कोहरे ने हालात और बिगाड़ दिए हैं, जिससे दृश्यता कई इलाकों में बेहद कम हो गई।