12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

पति से बोली पत्नी, प्लीज पकौड़ा ले आइए न, इधर प्रेमी के साथ फरार हो गई पत्नी

Moradabad missing wife case : मुरादाबाद जिले के बिलारी बस स्टैंड से एक नवविवाहिता के रहस्यमय तरीके से गायब होने का मामला सामने आया है। पति का आरोप है कि पत्नी ने उसे पकौड़े लाने के लिए बस से नीचे भेजा और इसी दौरान वह बस से उतरकर कहीं चली गई।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 12, 2026

पति को पकौड़ा लेने भेजा और प्रेमी के साथ फरार हो गई पत्नी, PC- Patrika

मुरादाबाद : पकौड़ा…एक युवक को जीवनभर का दर्द दे गया। युवक अपनी नई-नवेली दुल्हन को लेकर जा रहा था। तभी मुरादाबाद का बिलारी बस स्टैंड आया। दुल्हन को पकौड़े की दुकान दिखाई दी। दुल्हन अपने पति से बोली कि मुझे पकौड़े खाने हैं…आप जाकर पकौड़े ला दो न। दुल्हन की फरमाइश पर युवक नीचे उतरा और दुकान से पकौड़े लाने चला गया। जब युवक पकौड़े लेकर वापस तो देखा सीट खाली है और उसकी दुल्हन वहां पर नहीं है। युवक ने अपनी पत्नी को खूब इधर-उधर देखा लेकिन, वह कहीं नहीं मिली। थक हार कर पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पति को शक है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है।

जानकारी के मुताबिक मामला मुरादाबाद के बिलारी बस स्टैंड का है। पीड़ित युवक पीतम सिंह अमरोहा जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के ओसामाफी गांव का रहने वाला है। उसकी शादी 1 दिसंबर 2025 को रामपुर जिले की रहने वाली 18 वर्षीय रिमझिम के साथ हुई थी। शादी के बाद होली का त्योहार मनाने के लिए रिमझिम करीब एक हफ्ते पहले अपने मायके चली गई थी।

ससुराल लौटते समय हुआ घटनाक्रम

सोमवार (9 मार्च 2026) को पीतम सिंह अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर घर वापस ला रहा था। दोनों पहले सैफनी से बस के जरिए बिलारी पहुंचे और वहां से मुरादाबाद जाने के लिए रोडवेज बस में बैठ गए।

परिवार के मुताबिक, दोपहर करीब 2 बजे बस जैसे ही बिलारी बस स्टैंड पर रुकी, रिमझिम ने पति से पकौड़े खाने की इच्छा जताई। उसने पीतम को पास की कैंटीन से पकौड़े और पानी लेने के लिए भेज दिया।

पति लौटा तो सीट खाली मिली

पीतम जब कुछ मिनट बाद पकौड़े लेकर वापस बस में लौटा तो उसकी पत्नी सीट पर नहीं थी। उसने तुरंत बस में बैठे यात्रियों से पूछताछ की। यात्रियों ने बताया कि महिला किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी और फिर बस से नीचे उतर गई।

पति ने पत्नी के मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद उसने बस स्टैंड और आसपास के इलाके में काफी देर तक तलाश की, लेकिन रिमझिम का कहीं पता नहीं चला।

प्रेमी के साथ भाग जाने का शक

आखिरकार पीतम सिंह ने बिलारी थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। उसने आशंका जताई है कि उसकी पत्नी रामपुर जिले के सैफनी थाना क्षेत्र के सागरपुर गांव के रहने वाले इमरान नाम के युवक के साथ जा सकती है। परिजनों का कहना है कि उन्हें पहले इस तरह की किसी बात की जानकारी नहीं थी। अचानक हुई इस घटना से परिवार भी हैरान है।

मामले में पुलिस ने शुरू की तलाश

पीतम सिंह के अनुसार, रिमझिम की लंबाई करीब 5 फुट 3 इंच है, रंग गोरा है और उसने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की है। बिलारी थाना पुलिस का कहना है कि पति की तहरीर के आधार पर महिला की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच उपनिरीक्षक विनीत कुमार को सौंपी गई है और महिला की तलाश के लिए आसपास के इलाकों में भी सूचना भेजी गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही महिला का पता लगाने की कोशिश की जा रही है और सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 09:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / पति से बोली पत्नी, प्लीज पकौड़ा ले आइए न, इधर प्रेमी के साथ फरार हो गई पत्नी

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सऊदी अरब में मिसाइल हमले में मुरादाबाद का युवक गंभीर रूप से घायल, ICU में भर्ती, परिवार में मचा कोहराम

saudi arabia missile attack moradabad youth Injured
मुरादाबाद

पंचायत चुनाव में देरी से मुरादाबाद की 643 पंचायतों में हलचल, दो महीने बाद खत्म होगा प्रधानों का कार्यकाल

up panchayat election 2026 moradabad
मुरादाबाद

बहन का कत्ल करने वाला इंजीनियर जेल में टूटा, मां की चिंता में जाग रहा रातभर, बहा रहा आंसू

moradabad news
मुरादाबाद

निर्यात पर युद्ध की मार: बंदरगाहों पर अटका हजारों करोड़ का माल, लागत पांच गुना बढ़ने से उद्योगों में हड़कंप

india export crisis west asia war moradabad containers
मुरादाबाद

यूपी में मौसम का बदला मिजाज: मार्च के दूसरे हफ्ते में ही चढ़ा पारा, मुरादाबाद में गर्मी ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड

up weather moradabad march heat record
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.