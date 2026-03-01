पति से बोली पत्नी, प्लीज पकौड़ा ले आइए न, इधर प्रेमी के साथ फरार हो गई पत्नी

मुरादाबाद : पकौड़ा…एक युवक को जीवनभर का दर्द दे गया। युवक अपनी नई-नवेली दुल्हन को लेकर जा रहा था। तभी मुरादाबाद का बिलारी बस स्टैंड आया। दुल्हन को पकौड़े की दुकान दिखाई दी। दुल्हन अपने पति से बोली कि मुझे पकौड़े खाने हैं…आप जाकर पकौड़े ला दो न। दुल्हन की फरमाइश पर युवक नीचे उतरा और दुकान से पकौड़े लाने चला गया। जब युवक पकौड़े लेकर वापस तो देखा सीट खाली है और उसकी दुल्हन वहां पर नहीं है। युवक ने अपनी पत्नी को खूब इधर-उधर देखा लेकिन, वह कहीं नहीं मिली। थक हार कर पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पति को शक है कि उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ भाग गई है।