निर्यात पर युद्ध की मार: बंदरगाहों पर अटका हजारों करोड़ का माल, लागत पांच गुना बढ़ने से उद्योगों में हड़कंप

West Asia War Impact: पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और व्यापारिक मार्गों पर अनिश्चितता का माहौल बन गया है। इसका सीधा असर भारत के निर्यात पर पड़ रहा है। मुरादाबाद के पीतल और मेटल उत्पादों के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निर्यात होने वाला बासमती चावल भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इन क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में सामान मध्य पूर्व सहित कई देशों में भेजा जाता है, लेकिन मौजूदा हालात में सप्लाई चेन बाधित हो गई है।