गूगल में इंजीनियर था भाई हार्दिक, नौकरी गई…मुस्लिम गर्लफ्रेंड ने छोड़ा तो बहन से रखने लगा खुन्नस

हार्दिक की पुणे की रहने वाली एक लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हो जाती है। धीरे-धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं। हार्दिक अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। वह कहता भी था कि प्यार में जाति…धर्म मायने नहीं रखता। लेकिन, कुछ महीनों पहले दोनों में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद से हार्दिक गहरे तनाव में रहने लगा। उसे लगने लगा कि मां और बहन की वजह से यह ब्रेकअप हुआ।