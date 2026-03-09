भारत की ऐतिहासिक जीत पर मुरादाबाद झूमा, होली के बाद सड़कों पर दिखा दिवाली जैसा माहौल, देर रात तक चला जश्न

टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। इस ऐतिहासिक जीत की खबर मिलते ही मुरादाबाद के आकाश रेजिडेंसी वेलफेयर सोसायटी में भी जश्न शुरू हो गया। सोसायटी के पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों ने मिठाई बांटी और आतिशबाजी कर खिलाड़ियों की उपलब्धि का स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और टीम इंडिया जिंदाबाद के नारे भी लगाए।