बहन के शरीर के अंदरूनी अंग तक कर दिए छलनी, हार्ट-लीवर तक को चाकू से गोदा, मिले 84 घाव

पूछताछ में हार्दिक ने पुलिस को बताया कि वो मेरी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करना चाहती थी। मुझे बार-बार लड़की का चक्कर छोड़कर करियर पर फोकस करने की सलाह देती थी।मैंने उसे कई बार समझाया कि वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वो मानती ही नहीं थी। बहन बार-बार कहती थी कि तू एक लड़की के चक्कर में क्या से क्या हो गया है। जॉब तक छोड़ दी है और सिर्फ हर टाइम उसी के चक्कर में पड़ा रहता है। बहन की सलाहों और तानों से आजिज आकर उसे मार डाला।