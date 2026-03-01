मुरादाबाद में बहन का हत्यारा भाई गिरफ्तार: मां के बयानों ने खोला कत्ल का रोंगटे खड़े कर देने वाला राज!

मुरादाबाद में बहन का हत्यारा भाई गिरफ्तार..
Brother Killed Sister Arrested Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में रिश्तों को झकझोर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई। यहां एक इंजीनियर भाई ने अपनी ही जुड़वां बहन की बेरहमी से हत्या कर दी। यह वारदात मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार इलाके में हुई, जहां एक परिवार होली मनाने के लिए घर आया था। लेकिन त्योहार की खुशियां कुछ ही दिनों में मातम में बदल गईं।
पुलिस के अनुसार आरोपी हार्दिक और उसकी जुड़वां बहन हिमशिखा दोनों हरियाणा के गुरुग्राम में रहते थे। उनकी मां नीलिमा मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार सेक्टर-2 में गणेश पार्क के सामने एक किराये के मकान में रहती थीं। तीन मार्च को दोनों भाई-बहन होली का त्योहार मनाने के लिए मुरादाबाद आए थे। परिवार को उम्मीद थी कि त्योहार के दौरान कुछ दिन साथ बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात इतनी भयावह घटना में बदल जाएगी।
बताया जा रहा है कि शुक्रवार को दोनों भाई-बहन को वापस गुरुग्राम लौटना था। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि हार्दिक ने अपना आपा खो दिया। गुस्से में उसने घर में मौजूद चाकू उठा लिया और अपनी जुड़वां बहन हिमशिखा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बहन के शरीर पर 40 से अधिक बार चाकू से वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हार्दिक ने बहन की गर्दन, चेहरे और शरीर के कई हिस्सों पर चाकू से हमला किया था। हमला इतना निर्मम था कि हिमशिखा के बचने की कोई संभावना नहीं बची। हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को कंबल में लपेट दिया और घर का गेट बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद वह अपनी मां नीलिमा को उनके ऑफिस से घर लाने चला गया, ताकि घटना छिपाई जा सके।
जब आरोपी अपनी मां को लेकर घर पहुंचा तो नीलिमा को कुछ अजीब लगा। घर के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने कंबल में लिपटी अपनी बेटी को देखा। जैसे ही कंबल हटाया गया, सामने बेटी का खून से लथपथ शव पड़ा था। यह दृश्य देखकर मां की चीख निकल गई और पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इसी दौरान हार्दिक ने अपनी मां पर भी चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गईं।
मां की चीख-पुकार और शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। लोगों को आता देख आरोपी घबरा गया और अपनी कार में बैठकर मौके से फरार हो गया। पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल मां-बेटी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने हिमशिखा को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल मां का इलाज शुरू कर दिया गया।
घायल मां नीलिमा ने पुलिस को बताया कि हार्दिक पुणे की रहने वाली दूसरे समुदाय की एक लड़की से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन परिवार, खासकर उसकी बहन हिमशिखा इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। इसी बात को लेकर घर में कई बार विवाद हो चुका था। बताया जा रहा है कि इस कारण हार्दिक काफी समय से मानसिक तनाव और अवसाद में भी चल रहा था।
मां ने पुलिस को यह भी बताया कि पहले दोनों भाई-बहन के बीच बहुत प्यार था। लेकिन पिछले कुछ महीनों में हार्दिक के व्यवहार में अचानक बदलाव आ गया था। वह अक्सर चिड़चिड़ा और परेशान रहने लगा था। बहन हिमशिखा उसे समझाने और डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश करती थी। लेकिन किस्मत का क्रूर खेल देखिए कि जिस बहन ने हमेशा भाई को संभालने की कोशिश की, उसी भाई ने उसकी जान ले ली।
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। कुछ ही घंटों की तलाश के बाद पुलिस ने हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है।
इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पड़ोसियों और परिचितों का कहना है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि भाई-बहन के बीच ऐसा खौफनाक मामला सामने आएगा। त्योहार के समय हुई इस वारदात ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है, ताकि इस दिल दहला देने वाली घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने आ सके।
