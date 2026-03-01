मुरादाबाद में बहन का हत्यारा भाई गिरफ्तार: मां के बयानों ने खोला कत्ल का रोंगटे खड़े कर देने वाला राज!

पुलिस के अनुसार आरोपी हार्दिक और उसकी जुड़वां बहन हिमशिखा दोनों हरियाणा के गुरुग्राम में रहते थे। उनकी मां नीलिमा मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार सेक्टर-2 में गणेश पार्क के सामने एक किराये के मकान में रहती थीं। तीन मार्च को दोनों भाई-बहन होली का त्योहार मनाने के लिए मुरादाबाद आए थे। परिवार को उम्मीद थी कि त्योहार के दौरान कुछ दिन साथ बिताने का मौका मिलेगा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात इतनी भयावह घटना में बदल जाएगी।