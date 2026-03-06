भैया छोड़ दो…चीखती रही बहन, फिर भी मौत होने तक चाकू से हमला करता रहा भाई, मां को भी‌ किया लहूलुहान

बताया जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर किसी बात को लेकर भाई-बहन के बीच कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि हार्दिक ने चाकू से अपनी बहन हिमशिखा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बहन चिल्लाती रही भैया छोड़ दो… चीखती रही, लकिन भाई का दिल नहीं पसीजा। वह चाकू से हमला करता रहा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।