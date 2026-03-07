7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद पुलिस अधिकारी के बेटे ने किया कमाल: सृजित बने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 84, जिले में खुशी की लहर

Moradabad News: मुरादाबाद में तैनात एसपी यातायात सुभाष चंद्र गंगवार के बेटे सृजित गंगवार ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 84वीं रैंक हासिल की है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Mar 07, 2026

srijit gangwar upsc rank 84 moradabad

मुरादाबाद पुलिस अधिकारी के बेटे ने किया कमाल..

Srijit gangwar upsc rank 84 Moradabad: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में मुरादाबाद से एक और प्रेरणादायक सफलता सामने आई है। जिले में पुलिस अधीक्षक यातायात व एसपी अपराध के पद पर तैनात सुभाष चंद्र गंगवार के बेटे सृजित गंगवार ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया 84वीं रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। सृजित की इस सफलता से न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे जिले और पुलिस विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनकी इस उपलब्धि को युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है।

दूसरे प्रयास में और बेहतर प्रदर्शन

मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि सृजित ने पिछले वर्ष भी यूपीएससी की परीक्षा में 277वीं रैंक हासिल की थी। उस रैंक के आधार पर उनका चयन कस्टम विभाग में हो गया था। हालांकि सृजित इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने लक्ष्य को और ऊंचा करने के लिए दोबारा परीक्षा देने का निर्णय लिया। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 84वीं रैंक हासिल कर अपने सपनों को और करीब से छू लिया।

परिणाम घोषित होते ही खुशी का माहौल

शुक्रवार को जैसे ही यूपीएससी परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और सृजित को 84वीं रैंक मिलने की जानकारी सामने आई, परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एसपी यातायात सुभाष चंद्र गंगवार को मिठाई खिलाकर बधाई दी और सृजित की सफलता पर गर्व व्यक्त किया। यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए गौरव का विषय बन गई है।

पुलिस विभाग ने बताया गौरव का क्षण

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने भी सृजित गंगवार की सफलता पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल परिवार बल्कि पूरे पुलिस विभाग और जिले के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सृजित की सफलता से जिले के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और वे भी बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे।

परिवार की उपलब्धियों की कहानी

सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि उनके दो बेटे हैं, जिनमें सृजित बड़े हैं। सृजित ने अपनी मेहनत और लगन से यह बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं उनका छोटा बेटा बेंगलुरु में नौकरी कर रहा है। परिवार को अपने दोनों बेटों पर गर्व है, लेकिन सृजित की यूपीएससी में शानदार सफलता ने परिवार की खुशियों को और भी बढ़ा दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 07:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद पुलिस अधिकारी के बेटे ने किया कमाल: सृजित बने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 84, जिले में खुशी की लहर

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होली पर घर आए इंजीनियर भाई ने जुड़वा बहन को मार डाला, मां को भी घोंपा चाकू

मुरादाबाद

9 साल तक प्रेग्नेंट नहीं हुई पत्नी तो पति ने गला रेतकर की हत्या, फिर खुद दे दी जान

moradabad crime
मुरादाबाद

सूनी गोद का खूनी अंजाम: औलाद की चाहत में उजड़ा परिवार, पत्नी की हत्या कर पति ने भी लगाया मौत को गले!

moradabad husband kills wife suicide case
मुरादाबाद

अबीर-गुलाल से सजा आसमान: ढोल-नगाड़ों की थाप पर झूमा मंडल, मुरादाबाद में दिखा होली का उत्सव

moradabad holi celebration news
मुरादाबाद

मुरादाबाद के पीतल कारोबार पर ‘डबल अटैक’: टैरिफ के बाद अब युद्ध ने बिगाड़ा 11,000 करोड़ का बिजनेस!

war impact moradabad brass industry crisis
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.