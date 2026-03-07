मुरादाबाद पुलिस अधिकारी के बेटे ने किया कमाल: सृजित बने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 84, जिले में खुशी की लहर

Srijit gangwar upsc rank 84 Moradabad: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में मुरादाबाद से एक और प्रेरणादायक सफलता सामने आई है। जिले में पुलिस अधीक्षक यातायात व एसपी अपराध के पद पर तैनात सुभाष चंद्र गंगवार के बेटे सृजित गंगवार ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया 84वीं रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। सृजित की इस सफलता से न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे जिले और पुलिस विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनकी इस उपलब्धि को युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है।