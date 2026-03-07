मुरादाबाद पुलिस अधिकारी के बेटे ने किया कमाल: सृजित बने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 84, जिले में खुशी की लहर

मुरादाबाद पुलिस अधिकारी के बेटे ने किया कमाल..
Srijit gangwar upsc rank 84 Moradabad: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में मुरादाबाद से एक और प्रेरणादायक सफलता सामने आई है। जिले में पुलिस अधीक्षक यातायात व एसपी अपराध के पद पर तैनात सुभाष चंद्र गंगवार के बेटे सृजित गंगवार ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा में ऑल इंडिया 84वीं रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। सृजित की इस सफलता से न केवल उनके परिवार में बल्कि पूरे जिले और पुलिस विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनकी इस उपलब्धि को युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा के रूप में देखा जा रहा है।
मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि सृजित ने पिछले वर्ष भी यूपीएससी की परीक्षा में 277वीं रैंक हासिल की थी। उस रैंक के आधार पर उनका चयन कस्टम विभाग में हो गया था। हालांकि सृजित इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपने लक्ष्य को और ऊंचा करने के लिए दोबारा परीक्षा देने का निर्णय लिया। इस बार उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने 84वीं रैंक हासिल कर अपने सपनों को और करीब से छू लिया।
शुक्रवार को जैसे ही यूपीएससी परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और सृजित को 84वीं रैंक मिलने की जानकारी सामने आई, परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एसपी यातायात सुभाष चंद्र गंगवार को मिठाई खिलाकर बधाई दी और सृजित की सफलता पर गर्व व्यक्त किया। यह उपलब्धि पूरे जिले के लिए गौरव का विषय बन गई है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने भी सृजित गंगवार की सफलता पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल परिवार बल्कि पूरे पुलिस विभाग और जिले के लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सृजित की सफलता से जिले के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी और वे भी बड़े लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे।
सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि उनके दो बेटे हैं, जिनमें सृजित बड़े हैं। सृजित ने अपनी मेहनत और लगन से यह बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं उनका छोटा बेटा बेंगलुरु में नौकरी कर रहा है। परिवार को अपने दोनों बेटों पर गर्व है, लेकिन सृजित की यूपीएससी में शानदार सफलता ने परिवार की खुशियों को और भी बढ़ा दिया है।
