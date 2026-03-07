मुरादाबाद में इंजीनियर भाई ने एमबीए बहन पर किए 40 वार, मां पर भी जानलेवा हमला कर फरार; अब ये बात आई सामने

वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी कार लेकर घर से भाग गया। पुलिस के अनुसार वह तेज रफ्तार में मोहल्ले से निकलकर दिल्ली रोड की ओर गया। जांच के दौरान उसकी कार अमरोहा के अतरासी टोल प्लाजा और हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरों में दिखाई देने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और जानलेवा हमले का मामला दर्ज कर लिया है। CO कुलदीप कुमार गुप्ता के अनुसार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें लगातार दबिश दे रही हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।