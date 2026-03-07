मार्च में ही मई जून जैसी तपिश! मुरादाबाद में पारा 30 डिग्री पार, लू से निपटने के लिए हीट एक्शन प्लान लागू

UP Temperature Forecast Moradabad: मार्च के पहले ही सप्ताह में मौसम ने अचानक गर्मी का तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को दिन में तेज धूप और उमस का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 8 मार्च तक अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने लोगों को मार्च में ही मई-जून जैसी गर्मी का एहसास कराना शुरू कर दिया है।