मुरादाबाद में पार्क निर्माण पर बवाल: बुलडोजर के सामने डट गईं महिलाएं, हंगामे के बीच नगर निगम टीम को लौटना

Bulldozer Protest Moradabad: मुरादाबाद के चक्कर की मिलक वार्ड-25 में रामगंगा नदी के किनारे पार्क निर्माण को लेकर अचानक विवाद खड़ा हो गया। नगर निगम की टीम सरकारी जमीन पर पार्क विकसित करने की योजना के तहत बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही जमीन की खोदाई शुरू हुई, स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया और कई महिलाएं बुलडोजर के सामने खड़ी हो गईं। विरोध और हंगामे के कारण नगर निगम की टीम को फिलहाल कार्रवाई रोककर वापस लौटना पड़ा।