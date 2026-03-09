आजम का साम्राज्य हिलाने वाले IAS का बड़ा खुलासा: 5 साल बाद बोले- धमकियां मिलीं, मगर ड्यूटी से पीछे नहीं हटे

6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने आन्जनेय कुमार सिंह को मुरादाबाद मंडल का कमिश्नर नियुक्त किया था। अब इस पद पर उन्हें पूरे पांच साल हो चुके हैं, जो प्रशासनिक सेवा में एक लंबी और उल्लेखनीय तैनाती मानी जाती है। इस मौके पर उन्होंने एक विशेष बातचीत में कहा कि किसी भी अधिकारी की पोस्टिंग और अवधि उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जहां भी तैनात करती है, वहां पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारियों को निभाना ही उनका लक्ष्य रहता है।