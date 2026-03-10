यूपी में मौसम का बदला मिजाज: मार्च के दूसरे हफ्ते में ही चढ़ा पारा, मुरादाबाद में गर्मी ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड

हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 15 मार्च के आसपास मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। उस दिन आसमान में आंशिक बादल छाने और हल्की बारिश होने की संभावना है। यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हो सकता है। यदि पूर्वानुमान के अनुसार बारिश होती है तो तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के सिलसिले पर कुछ हद तक ब्रेक लग सकता है और लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।