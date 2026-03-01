मुरादाबाद बहन हत्याकांड: जेल की पहली रात बेचैन रहा हार्दिक, न खाना खाया न किसी से की बात, कोने में चुपचाप बैठा रहा

Twin Sister Murder Accused Moradabad:मुरादाबाद में अपनी जुड़वा बहन हिमशिखा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हार्दिक की जेल में पहली रात बेहद बेचैनी में गुजरी। जेल सूत्रों के अनुसार उसे 15 नंबर बैरक में रखा गया है, जहां पूरी रात वह ठीक से सो नहीं सका। बताया जा रहा है कि वह बैरक के एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और किसी से कोई बातचीत नहीं की। उसके चेहरे पर गहरी मायूसी साफ दिखाई दे रही थी और वह मानसिक रूप से काफी परेशान नजर आ रहा था।