सऊदी अरब में मिसाइल हमले में मुरादाबाद का युवक गंभीर रूप से घायल, ICU में भर्ती, परिवार में मचा कोहराम

Saudi arabia missile attack: सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुए हालिया मिसाइल हमले में मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा क्षेत्र के युवक मोहम्मद आजम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल होने की सूचना मिलने के बाद उनके परिजन और गांववासी बेहद चिंतित हैं। रिपोर्ट के अनुसार, आजम पिछले चार दिनों से रियाद के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। वह रियाद की एक कंपनी में मैकेनिक के तौर पर कार्यरत थे। उनके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर होने के कारण सभी लोग उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं।