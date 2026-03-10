भाई ने बहन के अंदरूनी अंग तक कर दिए छलनी, अब जेल में मां की चिंता में जाग रहा रातभर, बहा रहा आंसू

जुड़वा बहन की बेरहमी से हत्या करने वाला इंजीनियर हार्दिक इन दिनों जेल में बेचैन नजर आ रहा है। जेल सूत्रों के मुताबिक, अपनी बहन का कलेजा और किडनी तक छलनी कर देने वाला भाई अब "क्वारंटाइन बैरक" में बैठकर अपनी मां के लिए आंसू बहा रहा है। वह रह-रहक जेल अधिकारियों से पूछ रहा है कि मेरी मां अकेले कैसे रहेगी, उसे कौन संभालेगा। वह ठीक से सो नहीं पा रहा है और लगातार बहकी-बहकी बातें कर रहा है। डॉक्टर उसके व्यवहार पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।